Трамп назвал уход Пелоси из политики великим событием для всей Америки
Президент США Дональд Трамп прокомментировал завершение карьеры бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сегодня она заявила, что уходит из политики и не пойдет на очередные выборы в 2026 году. Господин Трамп назвал это великим событием для Соединенных Штатов.
Нэнси Пелоси
Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters
«Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны... Я очень горжусь тем, что она дважды безуспешно пыталась объявить мне импичмент»,— сказал Дональд Трамп в комментарии для Fox News.
Политическая карьера 85-летней Нэнси Пелоси насчитывает более 40 лет. Она стала первой женщиной на посту спикера Палаты представителей в 2007 году и на протяжении многих лет оставалась одной из самых влиятельных фигур Демократической партии. Во время своей политической деятельности госпожа Пелоси активно участвовала в формировании законодательной повестки и играла ключевую роль в принятии важных законов. The Washington Post писала, что госпожа Пелоси обладала на Капитолийском холме гораздо большим влиянием, чем любой мужчина на этой должности до нее и после нее.