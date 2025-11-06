Нэнси Пелоси объявила об уходе из политики

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о том, что не пойдет на очередные выборы в 2026 году и, таким образом, завершит свою почти 40-летнюю карьеру в Конгрессе США. Как сообщает The Washington Post (WP), в видеообращении к своим избирателям 85-летняя Пелоси также заявила, что «с благодарным сердцем» отработает последний оставшийся до выборов год на посту представителя региона Сан-Франциско.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Нэнси Пелоси

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Это заявление не стало неожиданностью. О том, что такое решение может быть принято госпожой Пелоси, уже сообщали американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе и Калифорнии. Ожидалось, что она объявит об уходе из политики после того, как жители штата поддержат законопроект Proposition 50 о перераспределении границ избирательных округов. Нэнси Пелоси активно поддерживала этот законопроект, который позволит Демократической партии получить дополнительные места на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году. Избиратели законопроект поддержали на голосовании 4 ноября, и теперь госпожа Пелоси уходит «на фоне крупной победы — это станет венцом ее достижений», цитирует NBC одного из калифорнийских демократов.

Нэнси Пелоси стала первой женщиной—спикером Палаты представителей и занимала этот пост дважды: в 2007–2011 годах и в 2019–2023 годах. Как отмечает WP, госпожа Пелоси имела на Капитолийском холме гораздо большее влияние, чем любой мужчина на этой должности до нее и после нее.

Алена Миклашевская