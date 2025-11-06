В Курской области главу муниципалитета заподозрили в мошенничестве

Следственные органы СК России по Курской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летней главы муниципального образования Льговского района. Фигурантка обвиняется в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) на сумму свыше 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Курской области. По версии следствия, в период с сентября 2024 года по июль 2025 года подозреваемая использовала служебное положение для предоставления заведомо недостоверных сведений. Через автономное учреждение «Многофункциональный центр» и портал «Государственные услуги» она предоставляла данные о своем проживании на территории одного из населенных пунктов Льговского района, жителям которого с августа 2024 года полагаются выплаты различных категорий. Преступные действия причинили ущерб бюджету Курской области на сумму свыше 500 тыс. руб.

Комплекс следственных действий проводится сотрудниками Курчатовского межрайонного следственного отдела СК России совместно с МО МВД России «Льговский».

В феврале Курский облсуд отклонил апелляционное представление прокурора и оставил в силе решение Глушковского райсуда от ноября 2024 года по иску надзорного ведомства к депутату горсобрания Курска Людмиле Шашенковой. Надзорное ведомство считало, что депутат не имеет права на выплаты на приобретение или строительство жилых помещений взамен утраченных при атаках ВСУ, а также настаивало признать незаконным получение соответствующей поддержки. Госпожу Шашенкову хотели обязать вернуть в бюджет 6,8 млн руб., которые она получила в качестве двух выплат.

Ульяна Ларионова