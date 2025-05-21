Четыре в СИЗО, одна – в уме

Число фигурантов уголовного дела по факту хищения более 1 млрд руб. при исполнении гособоронзаказа на расположенных в разных регионах подшипниковых заводах выросло до восьми. Задержаны и арестованы собственник, генеральный директор и финансовый директор ростовского предприятия, а также экс-заместитель руководителя Росстандарта России. Одна подследственных скрылась.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области совместно и Главного военного следственного управления СКР провели масштабные обыски у руководителей и собственников трех подшипниковых заводов - ООО «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад Московской области) и ООО «ГПЗ-2 Тверь». По делу, возбужденному по факту хищения на этих предприятиях свыше 1 млрд руб. при исполнении государственного оборонного заказа, задержаны, а затем арестованы судом четверо обвиняемых, еще одна скрылась от следствия и объявлена в розыск. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, под стражей оказались собственник ООО «10-ГПЗ» Роман Волков, генеральный директор предприятия Александр Дьяченко и финансовый директор Феликс Захарцов. Еще один совладелец Людмила Кулешова объявлена в розыск. Также по делу арестован бывший заместитель руководителя Росстандарта России Алексей Кулешов, являющийся двоюродным братом Романа Волкова и сыном Людмилы Кулешовой. «Обыски были проведены на трех предприятиях, потому что ими владеют одни и те же люди, и одна управляющая компания организовала их деятельность», - пояснил источник.

Всем фигурантам инкриминируется мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Как отмечают в региональном управлении ФСБ, бывший заместитель руководителя Росстандарта России, используя свое должностное положение, совместно с родственниками организовал мошенническую схему по хищению денежных средств государственного оборонного заказа. По данным источника «Ъ», фигуранты завышали данные о трудозатратах на производство в пять-десять раз.

Ранее по этому уголовному делу были задержаны бывший директор по экономике и финансам ООО «10-ГПЗ» Николай Борисов, генеральный директор этого предприятия Александр Дьяченко и бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России, полковник Андрей Сухомлин.

Как писал «Ъ-Ростов», Андрея Сухомлина помимо мошенничества обвиняют во взяточничестве (ст. 159, ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

В 2020-2021 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО «10-ГПЗ» заключил с государственным заказчиком договоры на поставку подшипниковой продукции на общую сумму не менее 1,5 млрд руб.

Это предприятия уже не первый раз упоминается в уголовных делах. Так, в сентябре 2024 года в Ростове-на-Дону при передаче сотруднику регионального управления ФСБ 10 млн руб. был задержан работник ПАО «Лукойл» Дмитрий Горохов. Он, по версии следствия, действовал в интересах руководителей подшипникового завода ООО «10-ГПЗ», которые хотели добиться прекращения проверки предприятия правоохранителями. Проверка касалась возможного мошенничества при поставке оборудования для нужд СВО. Предполагаемый посредник пытался бежать, но был задержан и арестован.

Кристина Федичкина