РСА: у половины таксистов не оформлен ОСАГО

Около 50% российского таксопарка используется без оформленных договоров ОСАГО. Это следует из анализа статистики по количеству оформленной «автогражданки», проведенного представителями Российского союза автостраховщиков (РСА) и «Национальной страховой информационной системы» (НСИС, дочерняя компания ЦБ).

В России зарегистрировано 800 тыс. автомобилей такси, только у 400 тыс. из них есть полис ОСАГО, сообщает РСА. «Получается, что остальные 400 тысяч автомобилей такси ездят либо вообще незастрахованными, либо указывают цель использования как личную, чтобы не платить больше»,— сообщил глава РСА Евгений Уфимцев (цитата по «Интерфаксу»).

Гендиректор АО «НСИС» Николай Галушин сообщил, что за весь 2024 год в России заключили 1 млн краткосрочных полисов ОСАГО. За девять месяцев 2025 года заключили 5 млн таких договоров.

Стремительный рост не говорит о том, что водители такси «оценили по достоинству» сервис, отмечает господин Галушин. По его словам, «общий уровень проникновения ОСАГО» среди водителей такси еще далек от выполнения нормы закона об обязательном страховании автогражданской ответственности.

В марте 2024 года российские автомобилисты получили возможность оформлять договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Несмотря на первоначальные ожидания, массового перехода частных водителей на краткосрочные полисы не произошло. По данным «Росгосстраха», доля таких полисов на рынке спустя год после нововведения не превышало 7–8%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Короткое ОСАГО подсело в такси».