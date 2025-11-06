В Татарстане планируют построить 12 ледовых арен до 2030 года

В Татарстане до 2030 года планируют построить 12 закрытых ледовых сооружений в рамках республиканской программы. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе церемонии открытия спортивных объектов с участием президента РФ Владимира Путина, передает пресс-служба раиса республики.

Сегодня в селе Карелино Балтасинского района открылся ледовый дворец, построенный за счет средств бюджета Татарстана.

«Всего в рамках данной программы до 2030 года мы планируем построить еще 12 крытых ледовых сооружений и обеспечим все муниципальные районы республики современными ледовыми объектами», — отметил господин Песошин.

В августе сообщалось, что на строительство центра фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани выделено 1,29 млрд руб. из бюджета Татарстана. Работы должны завершиться к 1 декабря 2026 года.

Анар Зейналов