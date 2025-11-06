Пожар на маломерном судне произошел в морском порту под Калининградом

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания на судне в Калининградской области. Инцидент случился днем 6 ноября у причала № 8 морского терминала Пионерский: пожар произошел в каюте пришвартованного маломерного судна «Норд-2».

По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших нет, загрязнения акватории не допущено, уточнили в СЗТП.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются. Ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдение противопожарных требований.

Андрей Цедрик