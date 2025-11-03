NBC: Нэнси Пелоси может покинуть политику после выборов 4 ноября

Демократическая партия США готовится к возможному уходу из политики бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает телеканал NBC.

По данным источников в Конгрессе и Калифорнии, 85-летняя Пелоси, представляющая регион Сан-Франциско почти 40 лет, может объявить о своем решении не переизбираться на выборы 2026 года. Это заявление ожидается после голосования во вторник, 4 ноября, когда жители штата будут решать судьбу инициативы «Proposition 50».

Этот законопроект направлен на перераспределение границ избирательных округов — по мнению демократов, изменения позволят партии получить дополнительные места на промежуточных выборах в Конгресс. Пелоси активно поддерживает инициативу и рассматривает ее возможное одобрение как символичное завершение своей политической карьеры. «Она уйдет на фоне крупной победы — это станет венцом ее достижений»,— рассказал один из демократов из Калифорнии.

NBC отмечает, что Пелоси пока не препятствует двум демократам, уже объявившим о намерении баллотироваться в ее округ: сенатору штата Скотту Винеру и бывшему технологическому предпринимателю Сайкату Чакрабарти, ранее руководившему аппаратом конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. При этом экс-спикер успела собрать более $2 млн для своей кампании и располагает избирательным фондом в размере $1,5 млн.