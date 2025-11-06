Дмитрию Чернышенко и Михаилу Дегтяреву вручили джерси FONBET Матча звезд КХЛ

В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Самаре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев посетили совместный стенд FONBET и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал делегации о готовящемся в Екатеринбурге FONBET Матче звезд. Мероприятие пройдет с 6 по 8 февраля на «УГМК Арене», официальное открытие которой состоялось в марте 2025 года. Стадион вмещает более 12 тыс. зрителей.

Михаил Дегтярев и Дмитрий Чернышенко ознакомились с представленной на стенде экспозицией — Кубком Гагарина и джерси Матча звезд, которые были презентованы днем ранее. Алексей Морозов подарил им игровые свитеры.

Одна из сторон совместного стенда FONBET и КХЛ оформлена в виде швейной фабрики, на которой детально показана раскадровка ролика, полностью вышитого букмекером. В пресс-службе букмекера сообщили, что ролик состоит из 432 вышитых кадров, на каждый из которых ушло свыше 20 тыс. стежков.

Арнольд Кабанов