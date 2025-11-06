ISU официально лишил Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года. Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за употребление допинга, официально лишилась золотой медали турнира. Победу присудили ее соотечественнице Анне Щербаковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.

На прошедшем в Таллине континентальном первенстве Камила Валиева набрала 259,06 балла. За исполнение короткой программы она получила 90,45 балла, установив мировой рекорд, однако ее результаты были аннулированы.

После пересмотра результатов чемпионата Европы серебро досталось россиянке Александре Трусовой, бронза — бельгийской спортсменке Луне Хедрикс. «В ISU рады, что эти фигуристки теперь получат признание и медали, которые они по праву заслуживают»,— говорится в релизе организации.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу, в которой был обнаружен триметазидин. В январе 2024 года CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Отстранение завершится в декабре 2025 года.

Таисия Орлова