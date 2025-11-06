Коммунистов Ленинградской области восстановят в праве на цветы в день рождения

После обращения лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского в совет регионального парламента представителям партии снова начнут вручать цветы, хотя ранее они сами отказались от букетов на дни рождения от коллег.

Как подтвердила пресс-служба ЗакСа Ленобласти, просьба коммуниста Апостолевского будет удовлетворена, и депутатам от КПРФ снова станут дарить цветы на дни рождения. Поздравления депутатов обычно проходят в начале плановых заседаний парламента 47-го региона, но в последние три года коммунистам букеты не вручали.

Весной 2022 года бывший руководитель фракции КПРФ Вадим Гришков (сложил полномочия депутата и руководителя фракции в связи с назначением исполняющим обязанности ректора НГУ им. П.Ф. Лесгафта в сентябре 2024 года — «Ъ Северо-Запад») назвал странным то, что мужчины дарят цветы мужчинам. С тех пор коммунисты в парламенте Ленобласти цветов не получали.

Нынешний руководитель фракции попросил совет собрания ЗакСа возобновить вручение цветов, ссылаясь на то, что новые члены партии не понимают, почему им не положены цветы. Как пишет 47news, первым, кто получит букет на день рождения, станет сам товарищ Апостолевский, который отметит 30-летие в декабре.

