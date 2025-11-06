ФНС банкротит тамбовскую компанию бизнесмена из Волгограда за долг в 56 млн

Федеральная налоговая служба и ее управление по Тамбовской области обратились в арбитражный суд региона с заявлением о признании несостоятельным ООО «Кама», принадлежащего предпринимателю из Волгограда Максиму Мукменеву. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление не принято судом к производству. Сумма требований — 55,6 млн руб. Подробности дела не раскрываются. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile ООО «Кама» зарегистрировано в Тамбовской области в 2005 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Максим Мукменев, зарегистрированный в Волгограде. Он также являлся владельцем шести компаний в других регионах России, все они сейчас ликвидированы. Выручка ООО в 2022 году составила 117,7 млн руб., чистая прибыль — 362 тыс. руб. Более актуальные данные отсутствуют.

В начале ноября управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области обратилось в арбитражный суд региона с заявлением о признании несостоятельным ООО «Энергоспецремонт» Андрея Ковынева.

Ульяна Ларионова