ФНС требует признать банкротом «Энергоспецремонт» тамбовского бизнесмена Ковынева

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд региона с заявлением о признании несостоятельным ООО «Энергоспецремонт» Андрея Ковынева. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление не принято судом к производству. Сумма требований — 101,9 млн руб.

Это не первое судебное разбирательство с участием «Энергоспецремонта» и налогового органа. Ранее стороны встречались в суде по двум делам, в которых компания пыталась оспорить решения ФНС. По первому иску от 22 октября 2024 года подробности в картотеке не раскрываются. Второе дело, зарегистрированное 5 февраля 2024 года, связано с налоговыми доначислениями. Как следует из его материалов, 20 октября 2023 года налоговая приняла решение, согласно которому обществу доначислен налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 4,77 млн руб. и штраф 238,5 тыс. руб.

ФНС установила, что контрагенты предприятия из Воронежской области — ООО «Транслидер» Сергея Чернышева и ООО «Орион» и ООО «Ремонтека» Александра Медведева — не обладали материально-технической базой, необходимой для выполнения подрядных работ на АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"», где компания выступала заказчиком. У них отсутствовали производственные мощности и персонал, а также не были представлены документы, подтверждающие хозяйственные отношения с ООО «Энергоспецремонт». Оплата по договорам произведена не в полном объеме. Налоговая сочла, что общество нарушило пункт 1 статьи 172 НК РФ и необоснованно заявило к вычету НДС за третий квартал 2022 года в сумме 4,77 млн руб., а арбитраж ее поддержал.

Более подробная информация о задолженности, которая могла стать основанием для иска о банкротстве, не обнаружена.

По данным Rusprofile, ООО «Энергоспецремонт» зарегистрировано в Тамбове в 2013 году и работает в сфере ремонта машин и оборудования. Уставный капитал — 21,5 тыс. руб. Генеральный директор и собственник — Андрей Ковынев. Также ему принадлежат две тамбовские фирмы: ООО «ТЭР» в сфере строительства жилых и нежилых зданий и ООО «СРС», специализирующееся на строительных работах. В прошлом году общества показали прибыль 76 млн и 247 млн руб. соответственно (18 млн и 53 млн руб. чистая прибыль). Выручка ООО «Энергоспецремонт» за 2024 год составила 5,7 млн руб., снизившись на 95% по сравнению с предыдущим годом, убыток достиг 518 тыс. руб.

Анна Швечикова