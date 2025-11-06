Саркози питается в тюрьме только йогуртами из-за страха быть отравленным

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий тюремный срок в Ля-Санте, отказывается что-либо есть в местной столовой. Об этом сообщает Le Point.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters

Как отмечает газета, дело не в том, что тюремная еда кажется господину Саркози «невкусной или недостойной бывшего главы государства». Он боится, что его отравят другие заключенные, которые не скрывают враждебного настроя по отношению к экс- президенту Франции. А если не отравят, то могут плюнуть в еду, рассуждает Николя Саркози.

Проблема в том, что готовить господин Саркози тоже отказывается, объясняет источник газеты в Ля-Санте. «Да он даже яйцо себе сварить не способен! Так еще из принципа отказывается даже пытаться»,— говорит он. А потому, добавляет источник издания, Николя Саркози с первого дня заключения (21 октября) питается исключительно йогуртами.

О том, как пребывание бывшего президента Франции в тюрьме обернулось фарсом,— в материале «Николя Саркози взял тюрьму в заложники».

Кирилл Сарханянц