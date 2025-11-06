Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин выразил соболезнования в связи с жертвами тайфуна на Филиппинах

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу из-за многочисленных жертв тайфуна «Калмаеги». По последней информации местных властей, на островах погибло как минимум 140 человек, 127 человек пропали без вести.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны»,— приводят слова президента на сайте Кремля. Он отметил, что в России «разделяют скорбь родных и близких погибших» и надеются, что все последствия тайфуна удастся преодолеть в ближайшее времени.

Тайфун «Калмагеи» обрушился на Филиппины в начале недели. В регионе начались проливные дожди, скорость ветра достигала 184 км/ч. Волны в море поднимались на высоту до 4 м. Власти успели эвакуировать почти 400 тыс. человек из прибрежных районов. Тайфун смещается в сторону Вьетнама.

Последствия тайфуна на Филиппинах

Скорость ветра во время тайфуна достигала 130 км/ч с порывами до 180 км/ч

Скорость ветра во время тайфуна достигала 130 км/ч с порывами до 180 км/ч

Фото: Jacqueline Hernandez / AP

Спасатели помогают жителям в городе Себу, пострадавшем от наводнения

Спасатели помогают жителям в городе Себу, пострадавшем от наводнения

Фото: Jacqueline Hernandez / AP

Местный житель эвакуируется с багажом

Местный житель эвакуируется с багажом

Фото: Jacqueline Hernandez / AP

Спасатели несут мешок с телом погибшего во время тайфуна

Спасатели несут мешок с телом погибшего во время тайфуна

Фото: Jacqueline Hernandez / AP

Затопленные улицы в городе Себу

Затопленные улицы в городе Себу

Фото: Jacqueline Hernandez / AP

На Филиппинах тайфун получил местное название «Тино»

На Филиппинах тайфун получил местное название «Тино»

Фото: Jacqueline Hernandez / AP

Сотрудники Красного Креста спасают местного жителя, укрывшегося от наводнения на крыше здания

Сотрудники Красного Креста спасают местного жителя, укрывшегося от наводнения на крыше здания

Фото: Philippine Red Cross / Handout. / Reuters

Жительницы города Себу эвакуируются с собаками

Жительницы города Себу эвакуируются с собаками

Фото: Jacqueline Hernandez / AP

Последствия тайфуна на Филиппинах

Последствия тайфуна на Филиппинах

Фото: Jacqueline Hernandez / AP

Разрушенный дом в городе Силаго

Разрушенный дом в городе Силаго

Фото: MDRRMO Silago / Handout / Reuters

