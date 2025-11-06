Путин выразил соболезнования в связи с жертвами тайфуна на Филиппинах

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу из-за многочисленных жертв тайфуна «Калмаеги». По последней информации местных властей, на островах погибло как минимум 140 человек, 127 человек пропали без вести.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны»,— приводят слова президента на сайте Кремля. Он отметил, что в России «разделяют скорбь родных и близких погибших» и надеются, что все последствия тайфуна удастся преодолеть в ближайшее времени.

Тайфун «Калмагеи» обрушился на Филиппины в начале недели. В регионе начались проливные дожди, скорость ветра достигала 184 км/ч. Волны в море поднимались на высоту до 4 м. Власти успели эвакуировать почти 400 тыс. человек из прибрежных районов. Тайфун смещается в сторону Вьетнама.