Минфин РФ предложил сохранить льготу по НДС для российского ПО в проекте бюджета

Минфин предложил сохранить льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения (ПО). Инициатива вошла в перечень поправок от министерства ко второму чтению проекта госбюджета на три года.

Минфин также хочет сохранить пониженные страховые взносы для организаций радиоэлектронной промышленности. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что ведомство призывает «учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг» (цитата по ТАСС).

В сентябре комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил отменить освобождение от НДС для сделок с российским ПО из реестра Минцифры. Однако власти исключили инициативу из ранее внесенного в парламент законопроекта, рассказали источники «Ъ». По их словам, главным аргументом в дискуссиях о возможности «откатить» введение НДС на российское ПО была системная значимость IT для технологической независимости и цифровой трансформации.

Подробности — в материале «Ъ» «НДС попал под Backspace».