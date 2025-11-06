Владимир Путин посетил тренировку фигуристов в спортивном комплексе в Самаре

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Самару прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», где понаблюдал за тренировкой фигуристов и пообщался с ними.

Один из фигуристов спросил Владимира Путина, что он может посоветовать подросткам, которые только начинают заниматься спортом. «Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат»,— приводит ТАСС слова президента.

Главу государства сопровождали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и заведующий ФОК «Орбита» Дмитрий Мамкаев.

Спорткомплекс «Орбита» был открыт в 2016 году. В центре проводятся занятия по айкидо, аквааэробике, спортивной акробатике, баскетболу, боксу, джиу-джитсу, йоге, капоэйре, кикбоксингу, мини-футболу, художественной гимнастике, плаванию, фигурному катанию и другим видам спорта.

