Посольство Франции опровергло сообщения о визовых ограничениях для россиян

Информация о возможных ограничениях на выдачу шенгенских виз гражданам России безосновательна. Об этом РБК заявили в посольстве Франции.

«Политика Франции в этой области остается неизменной», — сказал представитель дипмиссии.

На этой неделе ЕС может утвердить более жесткие правила выдачи виз гражданам России. По данным Politico, скоро россияне смогут претендовать лишь на однократные визы. Право на получение многократного Шенгена останется только у тех, кто имеет вид на жительство в ЕС. Исключения могут оставить и для въезда по гуманитарным причинам.

