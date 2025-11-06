С россиянами Шенген короткий

Уже на этой неделе Евросоюз планирует одобрить новые, более жесткие правила по выдаче шенгенских виз российским гражданам. По данным издания Politico, вскоре россияне смогут претендовать лишь на однократные визы, право же на получение многократного Шенгена останется лишь у лиц, которые также имеют вид на жительство в ЕС. Исключения обещают оставить и для въезда по гуманитарным причинам. Хотя 6 ноября в посольстве Франции РБК сообщили, что эти сообщения «безосновательны». В любом случае, в Москве ранее дали понять, что поступать аналогичным образом по отношению к гражданам ЕС не будут. Правда, здесь пространство для маневра сузил сам Брюссель, в прошлом месяце запретив европейскому бизнесу организовывать туристические поездки в Россию.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Европейские политики, такие как глава МИД Чехии Ян Липавский (на фото), объясняют необходимость введения новых визовых ограничений для россиян тем, что российские спецслужбы якобы используют туристов в гибридной войне против стран ЕС и для сбора разведывательной информации

О том, что уже на этой неделе в Евросоюзе вступят в силу новые правила получения шенгенских виз россиянами, изданию Politico рассказали три неназванных европейских чиновника. По их свидетельству речь идет о том, что отныне граждане РФ смогут получать только однократные визы для поездок в страны ЕС. То есть выдача многократного Шенгена будет, по сути, прекращена. Хоть и с некоторыми исключениями: например, по гуманитарным соображениям либо же в случаях, когда у заявителя имеется вид на жительство в одной из стран ЕС.

В 2022 году после начала вооруженного конфликта на Украине Брюссель уже нанес существенный удар по возможностям россиян ездить в Европу. Тогда ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, увеличив визовый сбор для россиян с €35 до €80 и срок оформления виз. Однако полный запрет на въезд россиян в страны блока исполнительная власть ЕС в лице Еврокомиссии ввести не смогла, поскольку визовая политика относится к компетенции национальных правительств.

В результате некоторые страны, среди которых оказались прибалтийские республики, а также Польша, Чехия и Финляндия, заблокировали выдачу виз россиянам, оставив редкие исключения для случаев гуманитарного порядка (вроде ухода за больным родственником, проживающим в ЕС).

Другие страны, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, продолжили практиковать достаточно либеральный подход. В результате, как сообщил в середине сентября официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, в 2024 году число выданных россиянам шенгенских виз составило 541 тыс. (на 9% больше, чем годом ранее). В частности, только Италия выдала россиянам за прошлый год более 152 тыс. Шенгенов (примерно на 20 тыс. больше, чем в 2023 году).

Разумеется, это количество оказалось куда ниже довоенных и доковидных показателей, когда россияне посещали страны ЕС в куда более массовом порядке. К примеру, в 2019 году гражданами РФ были получены свыше 4 млн виз.

Как бы то ни было, рост выдачи виз россиянам в прошлом году был воспринят рядом европейских политиков и чиновников достаточным основанием для того, чтобы поднять вопрос о необходимости полного запрета на поездки россиян в Европу. В начале осени министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российские спецслужбы всегда использовали неконтролируемые потоки людей, в частности туристов, в гибридной войне против стран ЕС и для сбора разведывательной информации.

В сентябре в Брюсселе, согласно многочисленным утечкам СМИ, начали обсуждать возможность внести полный запрет на поездки граждан РФ в ЕС в 19-й пакет санкций. Но эта затея не прошла. Ей воспротивились Франция, Испания, Италия, Венгрия и Греция.

В Афинах прямо пояснили, что дело прежде всего в экономических соображениях: в Греции подсчитали, что, будучи в стране, российские туристы тратят в среднем по €1300 в день, тогда как туристы из других стран — лишь по €567.

В Париже, которому идея не пускать россиян к себе также пришлась не по душе, мотивировали свою позицию соображениями иного порядка — важностью контактов между людьми. «Мы стараемся отделить российское правительство от российского народа и гражданского общества»,— заявляли в сентябре в МИД Франции. К слову, 5 ноября в посольстве Франции сказали, что сообщения о предстоящих ограничениях, касающихся выдачи виз российским гражданам, «безосновательны». «Политика Франции в этой области остается неизменной», — уточнили там изданию РБК.

Той же позиции придерживается и Москва. В конце сентября на фоне сообщений о намерении Брюсселя включить запрет на въезд россиян в ЕС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует ограничивать въезд в страну для граждан Евросоюза, поскольку выступает за развитие туризма, а также деловых и гуманитарных связей. «Генерируемая внутри ЕС идея ввести ограничительные меры в визовой сфере является очередным примером проявления и лицемерия, и двойных стандартов, и самое главное неуважения к закону»,— отметила госпожа Захарова на брифинге 18 сентября.

Впрочем, возможности европейцев приезжать в Россию с туристическими целями все же были ограничены. Причем руками самого же Брюсселя. В принятый в октябре 19-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет для европейского бизнеса организовывать туристические поездки в Россию и предоставлять туристические услуги на ее территории. Это решение в Еврокомиссии объясняют желанием сократить российские доходы и предотвратить необязательные поездки европейцев в Россию из-за возможных произвольных задержаний.

