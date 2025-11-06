Без коллеги по цеху

Утром 6 ноября умер ижевский журналист Сергей Савинов, ранее находившийся в коме с черепно-мозговой травмой. В больницу он попал в конце сентября. Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в МВД, корреспондента госпитализировали в состоянии опьянения с остановки общественного транспорта, где он неоднократно падал и ударялся головой. Издание Udm-info со ссылкой на родственников пишет, что в вещах журналиста не обнаружили паспорта и банковской карты. Местные СМИ открыли сбор средств для семьи Сергея Савинова. Прощание состоится 8 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Савинов, vk, Udm-info Фото: Сергей Савинов, vk, Udm-info

Сегодня утром скончался ижевский журналист Сергей Савинов. Об этом родственники погибшего сообщили местному изданию Udm-info. Ранее корреспондент находился в коме с черепно-мозговой травмой (ЧМТ).

Пострадавшего журналиста доставили в ижевскую ГКБ №7 в конце сентября. В больнице ему провели срочную операцию. Несколько дней пострадавший находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Затем больной начал дышать самостоятельно, мог открывать глаза. В конце октября Сергея перевели в паллиативное отделение ГКБ №1. В середине минувшей недели ему стало хуже. Рано утром 6 ноября Сергей умер»,— пишет издание.

Сергею Савинову было 47 лет. Он окончил факультет журналистики УдГУ в 2003 году. Трудился в газете «Комсомольская правда — Ижевск», в пресс-службах «Газпром спецгазавтотранс» и регионального отделения «Россельхозбанка». В прошлом Сергей Савинов занимал должности заместителя главного редактора и главного редактора местного делового журнала «Деловой квадрат» (ДК). В 2024-2025 годах — корреспондент Udm-info. Последняя должность — выпускающий редактор ДК.

В полиции «Ъ-Удмуртия» рассказали, что в больницу Сергея Савинова доставили в состоянии алкогольного опьянения. «Со слов очевидца, вызвавшего скорую помощь, мужчина неоднократно падал и ударялся головой»,— говорится в сообщении. Это произошло в вечернее время на остановке общественного транспорта по ул. Татьяны Барамзиной. Причиной ЧМТ работники медучреждения назвали падение и удар головой о твердое покрытие. В МВД проводится проверка информации о возможном нападении на журналиста.

Родственники указывают, что в вещах пострадавшего не нашли паспорт и банковскую карту. Перед тем, как журналиста обнаружили в ГКБ №7, его близкие подавали заявление в полицию о пропаже. Уголовное дело не заводилось. Оперативно получить комментарий родственников Сергея Савинова «Ъ-Удмуртия» не удалось.

Сергей Савинов был женат и содержал ребенка-инвалида. По данным издания, семья осталась без кормильца при необходимости выплачивать ипотеку ближайшие шесть лет. Единственный доход — пенсия матери погибшего. Местные СМИ открыли сбор средств.

Прощание с Сергеем Савиновым состоится в субботу, 8 ноября. Оно начнется в 11:00 в Республиканском центре ритуального обслуживания в Ижевске. Сергея Савинова похоронят на кладбище села Завьялово.