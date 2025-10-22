МВД: ижевский журналист Сергей Савинов впал в кому после падений в пьяном виде

Ижевский журналист Сергей Савинов, находящийся в коме с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), был доставлен в больницу в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «Ъ-Удмуртия» в региональном МВД. «Со слов очевидца, вызвавшего скорую помощь, мужчина неоднократно падал и ударялся головой»,— уточнили в полиции. В больнице причиной ЧМТ назвали падение и удар головой о твердое покрытие. Медработники забрали пострадавшего с остановки общественного транспорта. Сейчас полицейские проводят проверку по информации из соцсетей о возможном причинении вреда Сергею Савинову.

Информация о нахождении Сергея Савинова в коме в ГКБ №7 появилась в местных СМИ 21 октября. Тяжелое состояние журналиста сохраняется на протяжении трех недель. Близкие подавали в полицию заявление о пропаже, после чего обнаружили пострадавшего в медучреждении. Уголовное дело не заводилось. Утверждается, что семья Сергея Савинова с ребенком-инвалидом осталась без кормильца при необходимости выплачивать ипотеку ближайшие шесть лет. Единственный доход — пенсия матери пострадавшего.