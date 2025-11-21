Праздник каждый день

Кружево

Saint Laurent Фото: Courtesy of Saint Laurent Valentino Фото: Courtesy of Valentino Stella Mccartney Фото: Courtesy of Stella McCartney

В новом сезоне кружево стало частью повседневной униформы. Доменико Дольче и Стефано Габбана продемонстрировали, как ночные сорочки с черным кружевом могут идеально вписаться в дневной гардероб. У Алессандро Микеле для Valentino кружевные боди-водолазки оттенков красного и синего, а у Gucci — боди с глубоким вырезом из кружева неоновых оттенков. Чемена Камали показала богемные платья с кружевными вставками и шелковые комбинации, которые можно носить, как в 1990-х, и днем, и ночью. А Энтони Ваккарелло для Saint Laurent представил мини-платья с широкими плечами, боди и юбки-карандаши из гипюра, а также преобразил шелковые комбинации в бальные платья с пышными юбками.

Костюм-двойка

Miu Miu Фото: Courtesy of Miu Miu Givenchy Фото: Courtesy of Givenchy Giorgio Armani Фото: Courtesy of Giorgio Armani

Последняя коллекция ready-to-wear Демны Гвасалии для Balenciaga посвящена повседневной униформе, в которой не обойтись без самых деловых образов: идеально сидящего пиджака и брюк тон в тон, белой сорочки и кожаного портфеля. Стелла Маккартни этот тренд обыграла буквально, проведя показ в офисе. Она представила костюмы свободного кроя с пиджаками с широкими плечами в духе 1980-х. Миучча Прада для Miu Miu выбрала ансамбли из валяной шерсти шетланд, а мастер свободного кроя Джорджо Армани показал блейзеры, которые можно сочетать с брюками и юбками с высокой талией. Сара Бертон, представляя свою дебютную коллекцию для Givenchy, предложила вспомнить о жакетах с широкими плечами и узкой талией, напоминающих формой песочные часы.

Леопард и зебра

Balmain Фото: Courtesy of Balmain Saint Laurent Фото: Courtesy of Saint Laurent Fendi Фото: Courtesy of Fendi

Этой зимой триумфально возвращаются в моду анималистичные принты. Причем не только в верхней одежде, но и в платьях, блейзерах, кардиганах и юбках. У Saint Laurent — топы с высоким горлом из непромокаемой силиконовой клеенки с узором под леопарда. У Balmain — трикотажные платья, юбки-карандаши и сапоги-куиссарды выше колена с раскраской под зебру. Харрис Рид для Nina Ricci тоже выбрал зебру и представил платья, блейзеры и тренчи с черно-белым мотивом. Алессандро Микеле в коллекции для Valentino показал трикотажный ансамбль с мелкими пятнышками леопарда. Демна Гвасалия для Balenciaga представил леопардовое вечернее платье с глубоким разрезом. А Доменико Дольче и Стефано Габбана предлагают одеться в леопарда сверху донизу: от бандо, брюк и юбок до тренчей и пальто.

Блестящее

Dries van Noten Фото: Courtesy of Dries Van Noten Giambattista Valli Фото: Daniele Oberrauch / Courtesy of Giambattista Valli Brunello Cucinelli Фото: Courtesy of Brunello Cucinelli

Один из важнейших трендов, символ праздника и отличного настроения в холодный период года — блеск. В коллекции Jil Sander стоит обратить внимание на юбки, топы и платья в пол с блестящей бахромой и сорочки, расшитые пайетками. Ищите юбки-карандаши, усыпанные пайетками, у Kiton, а у Brunello Cucinelli — фирменные кардиганы из кашемира и мерцающие брюки широкого кроя. Для своей дебютной коллекции для Dries Van Noten Джулиан Клаузнер сделал ставку на крупные круглые пайетки и шифоновые блузы, расшитые кристаллами. Доменико Дольче и Стефано Габбана представили серию мини-платьев, украшенных антикварными брошами, камнями формы кабошон и репликами византийских украшений. А Джамбаттиста Валли дополнил ансамбли из твида сверкающими нитями.

Юбка-карандаш

Gucci Фото: Courtesy of Gucci Elie Saab Фото: Courtesy of Elie Saab Saint Laurent Фото: Courtesy of Saint Laurent

Модели сочных оттенков можно найти в коллекции Saint Laurent: Энтони Ваккарелло предлагает сочетать юбки-карандаши с контрастными топами с высоким горлом. Модели из винила и твида можно найти в коллекции Gucci, из бархата и нежной кожи наппа — в коллекции Valentino Алессандро Микеле, из каракуля — у Fendi, а у Стеллы Маккартни — из костюмных тканей.

Шуба

Elie Saab Фото: Courtesy of Elie Saab Fendi Фото: Показ коллекции Fendi Осень / Зима (Fall / Winter) 2025 / 26 Ann Demeulemeester Фото: Valerio Mezzanotti / Courtesy of Ann Demeulemeester

В женских коллекциях, как и в мужских, много меха — преимущественно искусственного, но неотличимого от натурального. Чемена Камали для Chloe сочетает меховые помпоны с богемными платьями в пол из кружева или использует их как акцент на сумках. Миучча Прада для Miu Miu показала меховые накидки, которые, по совету стилиста марки Лотты Волковой, можно носить как отдельный аксессуар или оборачивать вокруг шеи для тепла. А Juun. J — пушистые шубы размера XXL для защиты от ветра и мороза. Эли Сааб на зиму предложил уютные короткие шубки на молнии с капюшоном, напоминающие худи. Алессандро Микеле для Valentino снабдил жакеты меховой оторочкой и показал сразу несколько элегантных меховых пальто. Стефано Галиччи для Ann Demeulemeester отправился в путешествие во времени, добавив в коллекцию богемные сорочки с объемными рукавами и воротниками, как у пиратов, дополнив их дубленками и пушистыми накидками. Демна для Balenciaga сделал ставку на куртки с пушистыми капюшонами и роскошные шубы в пол. А Дора Эдрие для Abra предлагает надевать сразу пару объемных шуб — ради тепла и сногсшибательного эффекта.

Фиолетовый

Giambattista Valli Фото: Daniele Oberrauch / Courtesy of Giambattista Valli Gucci Фото: Courtesy of Gucci Tom Ford Фото: Courtesy of Tom Ford

Все оттенки цвета — от нежно-сиреневого до сочного пурпурного — снова в моде. Показ Йоджи Ямамото завершился тем, что модели помогали друг другу вывернуть черные пальто наизнанку — фиолетовой подкладкой вверх. «Король цвета» Хайдер Акерманн включил сиреневый в свою палитру для дебютного показа Tom Ford. К оттенкам фиолетового обратились Миучча Прада для Miu Miu, Джамбаттиста Валли, Шон Макгир для McQueen и одна из самых ярких представительниц нового поколения дизайнеров Антверпенской школы Мерилл Рогг.

Лидия Агеева