Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка вернуться на историческую родину

Израильский министр по вопросам диаспоры Амихай Чикли призвал евреев, проживающих в Нью-Йорке, рассмотреть возможность переезда в Израиль. Он объяснил это избранием мэром города Зохрана Мамдани — социалиста и мусульманина, которого господин Чикли обвинил в поддержке палестинского движения «Хамас».

Фото: Ana Beltran / Reuters Амихай Чикли

Фото: Ana Beltran / Reuters

«Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от власти стороннику "Хамаса", чья позиция не так уж далека от позиции фанатиков-джихадистов», — написал министр в соцсети Х.

Господин Чикли считает, что при таком руководстве Нью-Йорк станет небезопасным, особенно для еврейской общины, численность которой составляет около 1,3 млн человек. По мнению министра, город движется «с открытыми глазами в бездну», подобно Лондону, где с 2016 года мэром является мусульманин пакистанского происхождения Садик Хан.

Зохран Мамдани 5 ноября стал самым молодым мэром Нью-Йорка с 1892 года, а также первым мэром-мусульманином города. Еще до победы на выборах израильские СМИ и политики обвиняли его в поддержке «Хамаса». Сам же господин Мамдани обвинял Израиль в геноциде населения сектора Газа. В своей благодарственной речи он заявил, что на посту мэра будет «непоколебимо» бороться с антисемитизмом.

