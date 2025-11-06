В Татарстане закупят препарат от болезней легких на 17,9 млн рублей

В Татарстане на лекарственное средство от заболеваний легких выделят 17,98 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Медицинские учреждения республики получат 14,45 тыс. упаковок стоимостью от 1 тыс. до 1 280 руб. за штуку. Поставка препаратов рассчитана на 2025–2026 годы. Заказчиком выступает Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Комбинированный препарат «Будесонид — формотерол» применяется при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Ранее сообщалось, что на закупку этого препарата выделили 51 млн руб.

Анна Кайдалова