В Татарстане закупят препарат от болезней легких на 51 млн рублей

В Татарстане на поставку лекарственных средств от болезней легких выделят 51,8 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Планируется приобрести 39,1 тыс. упаковок комбинированного препарата «Будесонид — Формотерол», применяемого для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Стоимость одной упаковки составляет от 900 до 1500 руб. Поставка лекарственных средств будет осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Таттехмедфарм». Учреждение занимается оптовыми и розничными поставками изделий медицинского назначения и препаратов для медицинских организаций Татарстана.

