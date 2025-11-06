На Ставрополье обследовали более 400 бесхозяйных гидротехнических сооружений

В Ставропольском крае завершило обследование 438 бесхозяйных гидротехнических сооружений в 19 муниципальных округах. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Заключительным этапом работы стали проверки в Шпаковском и Александровском округах. Специалисты ведомства оценили фактическое техническое состояние объектов и их способность пропускать паводковые воды.

«Совместно с администрациями муниципальных образований наметили мероприятия по обеспечению их безопасности. Сейчас формируем список округов на следующий год для дальнейших обследований, поскольку эту работу ведем регулярно», — приводят слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олега Безменова.

Константин Соловьев