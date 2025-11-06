Пожилые жители Черноземья активно осваивают искусственный интеллект

Значительный рост аудитории искусственного интеллекта (ИИ) в Черноземье за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го произошел среди жителей старше 55 лет. Лидером по этому показателю стала Тамбовская область, где количество таких пользователей увеличилось в 4,4 раза. Данные о росте популярности ИИ-сервисов в регионах сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе «Мегафона».

Второе место по росту числа пользователей старше 55 лет заняла Воронежская область с увеличением в 4,3 раза. Далее следуют Орловская и Липецкая области, где показатель вырос в три раза. В Белгородской области прирост составил 2,5 раза, а в Курской области он был выражен менее значительно и достиг 33%.

По темпам роста общей аудитории, использующей ИИ в быту или работе, с большим отрывом лидирует Тамбовская область с результатом в 101%. В Воронежской и Белгородской областях общее число пользователей увеличилось в два раза. В Липецкой области рост составил 97%, в Курской области — 80%, а в Орловской — 26%.

Абсолютным чемпионом по росту мобильного трафика на ИИ-сервисы стала Белгородская область, где объем переданных данных через нейросети вырос в 15 раз. На втором месте Курская область с ростом в 13 раз, а на третьем — Тамбовская область с увеличением почти в 12 раз. Далее следуют Липецкая область с ростом в десять раз, Воронежская область с увеличением почти в семь раз и Орловская область, где трафик вырос в шесть раз.

Во всех регионах наблюдался ярко выраженный летний пик активности. В Орловской и Тамбовской областях на период с июня по август пришлось более 80% всего годового трафика. В Воронежской области на это же время приходится 78%, в Липецкой и Белгородской областях летняя доля трафика была более 75%, а в Курской области — около 70%.

Во всех шести регионах тройка самых популярных нейросетей абсолютно идентична: безоговорочным лидером является ChatGPT, второе место стабильно занимает GigaChat, а тройку лидеров замыкает Qwen. Наблюдается кратный рост интереса к нейроредакторам для создания видео — трафик на эти сервисы увеличился почти в 8 раз во всех регионах. При этом использование искусственного интеллекта для генерации музыки практически сошло на нет, а трафик на соответствующие ресурсы упал на 87% повсеместно.

В конце октября стало известно, что в Белгородской области зафиксирована наибольшая медианная зарплата для тренеров ИИ в Черноземье — она составляет 108 тыс. руб. Показатель позволяет региону занять второе место среди субъектов ЦФО после Тульской области, где навыки специалистов в отрасли оцениваются в 170 тыс. руб.

Ульяна Ларионова