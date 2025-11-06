Мишустин и Силуанов о поддержке бойцов СВО, НДС для бизнеса и отношениях с Китаем

Михаил Мишустин и Антон Силуанов выступили на заседании правительства. Глава Кабмина и министр финансов говорили о поправках к проекту бюджета, налогах и экономических отношениях с Китаем. Главные заявления — в подборке «Ъ».

О бюджете

Поправки к проекту бюджета нужно оперативно направить в Госдуму

В проекте бюджета предусмотрят дополнительную поддержку для семей с детьми, бойцов СВО.

Поправки к проекту бюджета предусматривают выделение 44,6 млрд руб. на создание спутников связи и обновление космической группировки.

На дорожную инфраструктуру в рамках поправок к бюджету дополнительно выделят более 75,5 млрд рублей.

О налогах

Кабмин учел предложения по налоговой системе, в том числе по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего предпринимательства (МСП) и патентной системе.

Учли сохранение меры для развития отечественного ПО, обеспечение льготного режима для IT по НДС.

Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно — до 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн в 2027 году и 10 млн в 2028 году.

В России могут ввести мораторий на привлечение к ответственности МСП, впервые допускающих нарушения по НДС.

О Китае

Россия продолжит сотрудничество с Китаем по всем ключевым секторам.

Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень.

Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на укрепление партнерства.

Матвей Иващенко