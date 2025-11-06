Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин и Силуанов о поддержке бойцов СВО, НДС для бизнеса и отношениях с Китаем

Мишустин: порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижен поэтапно

Михаил Мишустин и Антон Силуанов выступили на заседании правительства. Глава Кабмина и министр финансов говорили о поправках к проекту бюджета, налогах и экономических отношениях с Китаем. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Предыдущая фотография
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 2

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

О бюджете

  • Поправки к проекту бюджета нужно оперативно направить в Госдуму
  • В проекте бюджета предусмотрят дополнительную поддержку для семей с детьми, бойцов СВО.
  • Поправки к проекту бюджета предусматривают выделение 44,6 млрд руб. на создание спутников связи и обновление космической группировки.
  • На дорожную инфраструктуру в рамках поправок к бюджету дополнительно выделят более 75,5 млрд рублей.

О налогах

  • Кабмин учел предложения по налоговой системе, в том числе по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего предпринимательства (МСП) и патентной системе.
  • Учли сохранение меры для развития отечественного ПО, обеспечение льготного режима для IT по НДС.
  • Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно — до 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн в 2027 году и 10 млн в 2028 году.
  • В России могут ввести мораторий на привлечение к ответственности МСП, впервые допускающих нарушения по НДС.

О Китае

  • Россия продолжит сотрудничество с Китаем по всем ключевым секторам.
  • Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень.
  • Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на укрепление партнерства.

Матвей Иващенко

Новости компаний Все