Мишустин и Силуанов о поддержке бойцов СВО, НДС для бизнеса и отношениях с Китаем
Мишустин: порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижен поэтапно
Михаил Мишустин и Антон Силуанов выступили на заседании правительства. Глава Кабмина и министр финансов говорили о поправках к проекту бюджета, налогах и экономических отношениях с Китаем. Главные заявления — в подборке «Ъ».
О бюджете
- Поправки к проекту бюджета нужно оперативно направить в Госдуму
- В проекте бюджета предусмотрят дополнительную поддержку для семей с детьми, бойцов СВО.
- Поправки к проекту бюджета предусматривают выделение 44,6 млрд руб. на создание спутников связи и обновление космической группировки.
- На дорожную инфраструктуру в рамках поправок к бюджету дополнительно выделят более 75,5 млрд рублей.
О налогах
- Кабмин учел предложения по налоговой системе, в том числе по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего предпринимательства (МСП) и патентной системе.
- Учли сохранение меры для развития отечественного ПО, обеспечение льготного режима для IT по НДС.
- Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно — до 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн в 2027 году и 10 млн в 2028 году.
- В России могут ввести мораторий на привлечение к ответственности МСП, впервые допускающих нарушения по НДС.
О Китае
- Россия продолжит сотрудничество с Китаем по всем ключевым секторам.
- Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень.
- Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на укрепление партнерства.