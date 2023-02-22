Комитет образования Курска возглавила директор школы Лидия Асадчих

С 22 февраля и.о. председателя комитета образования Курска назначена Лидия Асадчих. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее Лидия Асадчих уже работала в комитете образования. Кроме того, до 2016 года возглавляла среднюю образовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов имени преподобного Серафима Саровского №32, а с 2016 года — среднюю образовательную школу №60 имени героев Курской битвы.

В мэрии отметили, что Лидия Асадчих имеет «большой опыт педагогической и управленческой деятельности»: «Она обладает правовой и экономической грамотностью, необходимыми психолого-педагогическими знаниями, широко их применяет в повседневной деятельности. Достойно проявила себя в образовательной среде».

На посту и.о. председателя комитета Лидия Асадчих сменила Елену Российскую. Госпожа Российская возглавила ведомство летом 2022 году, после того как на пенсию вышел Сергей Белкин. В мэрии отметили, что Елена Российская продолжит работать в комитете, но не уточнили на какой должности.

Почти год назад мэрию возглавил председатель регионального комитета по имуществу Игорь Куцак. После этого из городской администрации ушли несколько чиновников, в том числе вице-мэры. Некоторые перешли в областную власть, тогда как региональные служащие устроились в мэрию.

После чего началась смена власти в Курске — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Тяжеловесу подготовили место».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте