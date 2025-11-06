«Рувики» и РПЛ создадут базу знаний о российском футболе

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Российская премьер-лига (РПЛ) в ходе форума «Россия — спортивная держава» подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества будет создана база знаний об отечественном футболе.

В разделе «Энциклопедия российского футбола» будут собраны все сведения об истории, клубах, турнирах и рекордах, связанных с лигой. «Материалы будут регулярно обновляться при участии представителей клубных сообществ и проходить экспертную проверку РПЛ»,— отметили в пресс-службе «Рувики».

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что создание базы знаний «поможет популяризировать игру и сохранить память о ее лучших моментах». «Мы хотим сформировать структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России. Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны»,— сказал заместитель «Рувики» Илья Петрунин.

Арнольд Кабанов