Красавчик Итан

Итана Хоука принято относить к классическим голливудским красавчикам. Однако, в отличие от многих из них, Хоука невозможно назвать актером одной роль или даже одного амплуа. Мечтательный романтик, злой гений, вспыльчивый детектив — все эти образы получаются у Хоука убедительно и, кажется, даже легко. Один из новых проектов актера — сериал «Подноготная», в котором он играет ушлого журналиста. И с этой ролью, кажется, он тоже справился отлично. Вспоминаем самые интересные моменты биографии Итана Хоука в галерее «Коммерсантъ Стиль».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Итан Хоук на гала-вечере The New Group, март 2023 Фото: Dominik Bindl / Getty Images Молодой Итан Хоук, 1985 год Фото: East News Тед Денсон, Джек Леммон и Итан Хоук в фильме «Папа», 1989 год Фото: East News Итан Хоук, Робин Уильямс и другие на съемках «Общества мертвых поэтов», 1989 год Фото: East News Итан Хоук в фильме «Белый клык», 1991 год Фото: East News Тери Поло и Итан Хоук в фильме «Таинственное свидание», 1991 год Фото: East News Итан Хоук и Джереми Айронс в фильме «У воды», 1992 год Фото: East News Актер Итан Хоук на съемках фильма «Путаница», 1992 год Фото: Lindsay Brice / Michael Ochs Archives / Getty Images Итан Хоук в фильме «Живые», 1992 год Фото: East News Кадр из фильма «Ночной отбой», 1992 год Фото: East News Итан Хоук и Джули Делпи в фильме «Перед рассветом», 1995 год Фото: East News Кадр из фильма «Гаттака», 1997 год Фото: East News Итан Хоук и Роберт Де Ниро в фильме «Большие надежды», 1998 год Фото: East News Итан Хоук, Мэттью Макконахи, Скит Ульрих и Винсент Д’Онфрио в фильме «Братья Ньютон», 1998 год Фото: East News Кадр из фильма «Заснеженные кедры», 1999 год Фото: East News Итан Хоук в фильме «Гамлет», 2000 год Фото: East News Кадр из фильма «Тренировочный день», 2001 год Фото: East News Итан Хоук на церемонии премии Оскар, март 2002 года Фото: East News Итан Хоук и Ума Турман на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар, 2002 год Фото: J. 