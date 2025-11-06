Красавчик Итан
Итану Хоуку исполнилось 55 лет
Итана Хоука принято относить к классическим голливудским красавчикам. Однако, в отличие от многих из них, Хоука невозможно назвать актером одной роль или даже одного амплуа. Мечтательный романтик, злой гений, вспыльчивый детектив — все эти образы получаются у Хоука убедительно и, кажется, даже легко. Один из новых проектов актера — сериал «Подноготная», в котором он играет ушлого журналиста. И с этой ролью, кажется, он тоже справился отлично. Вспоминаем самые интересные моменты биографии Итана Хоука в галерее «Коммерсантъ Стиль».
1 / 35