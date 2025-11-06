Свинина начала дешеветь в России после долгого периода роста цен

Производители свинины снизили оптовые цены на продукцию на 1–3% за неделю из-за сокращения розничных продаж, рассказали «Ъ» эксперты. При этом в начале июля свинина в опте дорожала на 12–30% в зависимости от части туши.

За неделю 27 октября — 2 ноября стоимость свиной полутуши снизилась на 1% к предыдущей неделе, до 216 руб. за кг. Цены уменьшились и на остальные отруба. Окорок подешевел на 2%, до 308 руб. за кг, грудинка — на 2%, до 242 руб., лопатка — на 2%, до 303 руб., карбонат — на 3%, до 310 руб., шея — на 1%, до 385 руб.

Цены на свинину все еще выше прошлогодних на 15–20%, рассказал «Ъ» управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов. По подсчетам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, с января 2021 года к ноябрю 2025 года цены на свинину выросли на 48%, до 400,13 руб. за кг.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Мясо не добрало в весе».