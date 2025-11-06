Евгений Первышов прокомментировал уголовное дело экс-главы Тамбовщины Егорова

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на пресс-конференции в четверг, 6 ноября, впервые подробно прокомментировал уголовное дело о коррупции против предыдущего главы региона Максима Егорова. Господин Первышов, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», сказал, что задержание предшественника в июле стало для него неожиданностью, на момент возбуждения уголовного дела информации о расследовании у губернатора не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов провел пресс-конференцию спустя год после назначения в Тамбовскую область

Фото: Егор Снетков Евгений Первышов провел пресс-конференцию спустя год после назначения в Тамбовскую область

Фото: Егор Снетков

«Не могу сказать, что я был готов к тому, что у предшественника будут происходить серьезные неприятности. Не прогнозировалось, что это будет происходить. Я на самом деле не обладал теми знаниями, которые могли бы меня привести к мыслям о том, что какие-то были совершены со стороны [Максима Егорова] как руководителя региона преступления. Я занимаюсь именно теми делами, которые мне доступны, контрольными вопросами. Например, когда я очевидно фиксирую неисполнение того или иного государственного задания, которое дали региону»,— сказал Евгений Первышов.

Господин Первышов добавил, что не собирается освящать свой кабинет после предшественника. Так сделал, например, курский губернатор Александр Хинштейн после возбуждения уголовного дела против экс-главы Алексея Смирнова. Господин Хинштейн тогда заявил, что в кабинете «накопилось много греховности». «До освящения не доходило, так скажу»,— заключил господин Первышов.

Фотогалерея Кто руководил регионами Черноземья в XXI веке Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Олег Бетин, губернатор Тамбовской области в 1995, 1999–2015 годах. 2005 год Фото: Сергей Пенкин 2015 год. Олег Бетин в должности заместителя министра строительства и ЖКХ РФ (в центре) с врио губернатора Тамбовской области Александром Никитиным (справа) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитин, губернатор Тамбовской области в 2015-2021 годах. Во время встречи с журналистами в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в начале октября 2021 года, а Александр Никитин стал сенатором РФ. Господин Егоров выиграл выборы и пробыл в должности до 2024 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Врио губернатора Тамбовской области с ноября 2024 года Евгений Первышов (справа) и бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров (в центре). Господин Егоров в июле 2025 года стал фигурантом уголовного дела о коррупции Фото: Коммерсантъ / Павел Васильев В 2021-м врио главы Тамбовской области был назначен Максим Егоров. В 2022-м он победил на выборах, но уже в 2024 году был освобожден с поста в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но нового назначения так и не получил. В июле 2025-го его арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Сергей Калашников