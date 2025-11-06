Евгений Первышов прокомментировал уголовное дело экс-главы Тамбовщины Егорова
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на пресс-конференции в четверг, 6 ноября, впервые подробно прокомментировал уголовное дело о коррупции против предыдущего главы региона Максима Егорова. Господин Первышов, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», сказал, что задержание предшественника в июле стало для него неожиданностью, на момент возбуждения уголовного дела информации о расследовании у губернатора не было.
Евгений Первышов провел пресс-конференцию спустя год после назначения в Тамбовскую область
Фото: Егор Снетков
«Не могу сказать, что я был готов к тому, что у предшественника будут происходить серьезные неприятности. Не прогнозировалось, что это будет происходить. Я на самом деле не обладал теми знаниями, которые могли бы меня привести к мыслям о том, что какие-то были совершены со стороны [Максима Егорова] как руководителя региона преступления. Я занимаюсь именно теми делами, которые мне доступны, контрольными вопросами. Например, когда я очевидно фиксирую неисполнение того или иного государственного задания, которое дали региону»,— сказал Евгений Первышов.
Господин Первышов добавил, что не собирается освящать свой кабинет после предшественника. Так сделал, например, курский губернатор Александр Хинштейн после возбуждения уголовного дела против экс-главы Алексея Смирнова. Господин Хинштейн тогда заявил, что в кабинете «накопилось много греховности». «До освящения не доходило, так скажу»,— заключил господин Первышов.