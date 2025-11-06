Теннисист Карен Хачанов завершил сотрудничеством с тренером Хосе Клаветом

18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов спустя шесть лет прекратил сотрудничество с тренером Хосе Клаветом. Об этом теннисист объявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«После шести лет, проведенных вместе, наше профессиональное сотрудничество подошло к концу. Какое это было приключение! Я безмерно благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды, и за все, чего мы достигли»,— написал Карен Хачанов. Также спортсмен заявил, что испанский специалист стал для него «настоящим другом и частью большой семьи». «Мы обязательно продолжим поддерживать друг друга»,— подчеркнул теннисист.

Карену Хачанову 29 лет. На его счету семь титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2021 года. В этом сезоне россиянин не завоевал ни одного титула. В августе он дошел до финала «мастерса» в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону.

Таисия Орлова