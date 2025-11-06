Бейрут пытается избежать новых «Стрел севера»

Командование вооруженных сил (ВС) Ливана завершило подготовку доклада о прогрессе в разоружении шиитской группировки «Хезболла», де-факто существующей как государство в государстве. Согласно этому документу, предназначенному для правительства, за два месяца военным в южной части Ливана удалось изъять у радикального движения почти 90% вооружений. Военные пожаловались, что дальнейшему разоружению «Хезболлы» мешает сохраняющееся военное присутствие Израиля на юге страны. С такой оценкой не согласно израильское правительство: по его мнению, движение при попустительстве ливанских властей восстанавливает свой военный потенциал, в связи с чем Израиль допускает возобновление остановленной год назад операции «Стрелы севера».

Доклад, за который отвечает командующий ВС Ливана Рудольф Хейкал, стал вторым по счету с того момента, как правительственная армия приступила к ликвидации арсеналов «Хезболлы» на юге страны. Согласно источникам в военных кругах ливанского издания Al-Modon, в документе говорится, что армия выполнила примерно 90% своей миссии по изъятию вооружений. За два месяца военные разделили южную часть Ливана, откуда «Хезболла» совершала ракетные атаки на Израиль, на три сектора и установили контроль над 118 точками, служившими ранее огневыми позициями. Кроме того, ВС Ливана отчитались о закрытии четырех крупных военных баз «Хезболлы», откуда было вывезено большое количество оружия.

Среди причин, по которым ВС Ливана не удалось полностью демонтировать весь военный потенциал «Хезболлы», авторы доклада называли нехватку детонационного оборудования и сохраняющееся военное присутствие Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает контролировать пять господствующих высот на юге Ливана и наносить удары по окрестностям, чтобы помешать «Хезболле» восстановить свои возможности.

Ливанское командование убеждено, что подобные действия создают угрозу для жизни ливанских военных, и выступает за то, чтобы ВС Ливана смогли предпринимать действия по сдерживанию ЦАХАЛа в случае повторения его наступательных операций.

На следующем этапе режима прекращения огня ливанская армия собирается установить в южных районах свои вышки, оснащенные датчиками и средствами наблюдения. Это помогло бы контролировать действия не только «Хезболлы», но и ЦАХАЛа, говорят источники Al-Modon.

Администрация президента США Дональда Трампа требует от правительства Ливана завершить разоружение «Хезболлы» до конца этого месяца. В противном случае Бейрут будет нести ответственность за возможную эскалацию боевых действий, к которой уже некоторое время готовится Израиль, предупредили в Вашингтоне. Правительство Биньямина Нетаньяху уже давно настаивает на том, что ВС Ливана не предпринимают эффективных шагов по ликвидации схронов с оружием и военных объектов в приграничной зоне. Израильские силовые ведомства утверждают, что «Хезболла» активно восстанавливает свои силы не только на юге, где, согласно договоренности о прекращении огня, должна теперь возникнуть «стерильная зона», но и в других частях страны.

Ряд израильских СМИ со ссылкой на источники в ЦАХАЛе 4 и 5 ноября сообщили, что еврейское государство готовит план многодневной операции в Ливане, в ходе которой будет атакована инфраструктура «Хезболлы» к югу от Бейрута, а также в долине Бекаа (30 км восточнее Бейрута) и в других районах к северу от реки Литани — водной артерии, которая отделяет юг Ливана от его центральной части.

Командование ЦАХАЛа полагает, что сейчас самое время атаковать «Хезболлу», поскольку завершение активной фазы боевых действий в Газе позволило Израилю высвободить для такой операции достаточное количество сил и средств, утверждает издание Maariv.

По его данным, израильские военачальники уже прорабатывают план наступательной операции в Ливане, которая будет превосходить по масштабу прошлогоднюю операцию «Стрелы севера».

Со своей стороны, «Хезболла» утверждает, что оставшийся у нее ее арсенал — это средство самообороны. «Мы подтверждаем наше законное право защищать себя от врага, который навязывает нашей стране войну и не прекращает свои нападения»,— говорится в официальном заявлении движения от 6 ноября. Руководство «Хезболлы» отвергло идею «любых политических переговоров» между Ливаном и Израилем, выразив уверенность, что такие контакты «не будут служить национальным интересам».

Нил Кербелов