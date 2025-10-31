«Хезболла» крепчает «Градами» и «Корнетами»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел вечером в четверг, 30 октября, заседание узкого министерского кабинета, чтобы обсудить растущую угрозу со стороны «Хезболлы». Как полагают власти еврейского государства, шиитская группировка пытается восстановить, причем при помощи Ирана, истощенный войной с Израилем арсенал, в том числе за счет контрабанды ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Это противоречит условиям «режима тишины», который требует от боевиков тотального разоружения.

Биньямин Нетаньяху созвал заседание членов военно-политического кабинета и руководителей силовых структур вечером в четверг. Главной темой стало интенсивное восстановление боевого потенциала «Хезболлы», которая по итогам двухмесячной войны с Израилем в прошлом году потеряла 80% своих оружейных запасов. «Это важная дискуссия в свете действий "Хезболлы" на местах»,— заявил в разговоре с The Jerusalem Post один из неназванных израильских чиновников.

Как полагают власти еврейского государства, шиитская группировка воспользовалась 11 месяцами относительного затишья (с 27 ноября 2024 года в Ливане формально действует режим прекращения огня) для перезагрузки. Как заявил 30 октября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, начать реабилитацию боевики смогли благодаря иранской помощи. «Это угрожает безопасности Израиля, равно как и будущему Ливана. Израиль не может прятать голову в песок, когда есть такая тенденция»,— подчеркнул глава дипломатического ведомства в соцсети X.

Правительство Ливана всерьез просчитывает возможность того, что боевые действия с Израилем возобновятся.

Вечером 30 октября Бейрут привел свои вооруженные силы (ВС), дислоцированные на границе с еврейским государством, в состояние повышенной боевой готовности. Это произошло после того, как президент республики Жозеф Аун поручил командующему ВС генералу Рудольфу Хайкалу «дать отпор любому вторжению Израиля на освобожденные земли южного Ливана». Тревогу Бейрут начал бить после рейда ЦАХАЛа вглубь ливанской территории — дальше тех пяти позиций на юге, которые израильтяне удерживают с 27 ноября.

Источники ливанской газеты Al-Akhbar, близкой к «Хезболле», сообщили, что господин Аун получил разведданные, согласно которым Израиль расширил разведывательную деятельность в глубине Ливана. Это, по мнению Бейрута, может указывать на приближение полномасштабных боевых действий по образцу прошлогодней операции «Стрелы севера». На этом фоне шиитская группировка, де-факто действующая как государство в государстве, выразила готовность поддержать центральное правительство в случае эскалации, потому что ливанской нации необходимо единство, говорят источники Al-Akhbar.

После установления режима прекращения огня в минувшем году «Хезболла» предприняла попытки децентрализовать свою командную структуру, как это было в 1980-х годах, заявили газете The Wall Street Journal (WSJ) представители арабских и израильских спецслужб. По их сведениям, сейчас «Партия Аллаха» активно пополняет запасы ракет различного типа. Часть этого оружия, утверждают собеседники WSJ, поступает в Ливан морским путем, а часть — через сузившийся, но все еще действующий сухопутный коридор на сирийской территории. Кроме того, «Хезболла» сохранила возможности кустарного производства ракет.

Как отмечает израильский исследовательский центр Alma, который мониторит ситуацию в Сирии и Ливане, партии оружия «Хезболле» приходят еженедельно. «Это в том числе десятки и сотни продвинутых противотанковых ракет для "Корнета" и для "Града". Часть из них изымается силами безопасности Сирии. Но на каждую неудачную попытку контрабанды приходится несколько успешных»,— говорится в отчете Alma.

Его авторы утверждают, что «Хезболла» смогла сохранить даже ключевую часть тоннельной системы, где хранится вооружение, и что группировка не пошла и не пойдет на демилитаризацию, как предписывает мирная сделка.

Сложность ситуации, по оценкам Alma, заключается еще и в том, что «Хезболла», оставив свои позиции в южных районах Ливана, как предписывает режим прекращения огня, закрепилась в глубине страны, в центральной и северной части. «Усилия "Хезболлы" по реабилитации сосредоточены на выживании и переходе к более секретным операциям, обслуживанию, ремонту и производству оружия, контрабанде, на организационных процессах, обновлении оперативных планов и проведении учений и тренировок»,— говорится в аналитике Alma.

На правительство Ливана, которое формально отвечает за демилитаризацию «Хезболлы», в последние месяцы оказывает давление администрация президента США Дональда Трампа, которая рассчитывает, что Бейрут разоружит боевиков к концу года. Однако возможности властей по возвращению монополии на оружие крайне ограничены. Как рассказали источники Reuters, ВС Ливана взорвали за последнее время так много оружейных тайников шиитской группировки, что у регулярной армии закончилась взрывчатка. На этом фоне ливанские войска вынуждены блокировать обнаруженные ими объекты, а не уничтожать их.

Источники The Jerusalem Post из числа западных дипломатов утверждают, что только широкий диалог Ливана и Израиля может спасти ситуацию «на земле». Но готово ли еврейское государство войти в положение своего северного соседа, остается под большим вопросом.

Нил Кербелов