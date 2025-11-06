Из Татарстана экспортировали в Иран 5,1 тыс. тонн кормового ячменя. Отгрузка состоялась 28 октября 2025 года в Камско-Устьинском районе, сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Из Татарстана в Иран отправили 5,1 тыс. тонн ячменя

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Кормовой ячмень остается основным экспортным зерном Татарстана, поставляемым в Иран. С начала навигации филиал ЦОК АПК проконтролировал отправку семи судов с ячменем общей массой 33,1 тыс. тонн — это около 17% от общего объема зерновых отгрузок водным транспортом в регионе в 2025 году.

В июне сообщалось, что Татарстан впервые отгрузил в Иран 6,1 тыс. тонн пшеницы.

Анна Кайдалова