Бывшего директора челябинского МУП «ПОВВ» отправили в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу бывшего генерального директора МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Сергея Хабирова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Он пробудет в СИЗО до 5 января 2026 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Сергея Хабирова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 5 ноября. По версии следствия, в июле 2024 года генеральный директор МУП «ПОВВ» (учредитель —администрация Челябинска) сговорился с главным инженером предприятия и заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край). Ущерб бюджету, предположительно, составил 116 млн руб.

Ольга Воробьева