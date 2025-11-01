Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Налоговые льготы для АвтоВАЗа продлены до 2028 года

Власти Самарской области продлили АвтоВАЗу налоговые льготы, позволяющие предприятию не платить налог на прибыль до конца 2028 года. Решение приняли в Самарской губернской думе для поддержки компаний, участвующих в специальных инвестиционных контрактах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности министра промышленности региона Сергей Тишин отметил, что эти льготы помогут АвтоВАЗу избежать лишних заимствований. По его мнению, это обеспечит устойчивость и развитие компании.

Ожидается, что размер выпадающих доходов от льгот для АвтоВАЗа в 2026 году составит 133 млн руб.

Андрей Сазонов