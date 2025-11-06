Рэпера Yanix оштрафовали на 10 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Дзержинский суд Волгограда оштрафовал рэпера Yanix (Яниса Бадурова) на 10 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в нескольких треках, размещенных на «Яндекс. Музыке».

Согласно сообщению суда, композиции содержат информацию о употреблении марихуаны. Протокол по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП был составлен по итогам мониторинга стримингового сервиса правоохранителями в мае 2025 года.

О каких именно треках рэпера идет речь — не уточняется. Сейчас на «Яндекс. Музыке» все композиции артиста доступны к прослушиванию.

В июле 2023 года музыкальный портал The Flow писал, что Yanix убрал из своих старых треков упоминания наркотических веществ. В частности, был изменен трек «Все мои хоуми» и фит рэпера с ATL «Трэп хата».

Полина Мотызлевская