Франция просит Еврокомиссию наказать Shein за продажу секс-кукол в виде детей

Правительство Франции направило письмо в Еврокомиссию с просьбой начать расследование в отношении китайского онлайн-ритейлера Shein и принять меры против платформы.

Как сообщает Le Figaro, письмо в Брюссель направили министр экономики Ролан Лескюр и его заместитель Анн Ле Хенанф, отвечающая за регулирование искусственного интеллекта и цифровых технологий во Франции. Они обвинили Shein в нарушении европейского закона о цифровых услугах.

«Наши правила распространяются на всех. Как на улице, так и в интернете, как для граждан, так и для цифровых гигантов»,— отреагировал министр экономики Ролан Лескюр. «Если Shein считает себя выше закона, мы докажем обратное. Время безнаказанности закончилось. Мы должны предупредить другие европейские страны и сделать так, чтобы нелегальные товары, привезенные Shein во Францию, могли продаваться и у них тоже»,— заявила Анн Ле Хенанф.

Правительство Франции накануне приостановило работу в стране онлайн-платформы Shein. На этот шаг власти пошли после того, как на торговой площадке были обнаружены секс-куклы, внешне похожие на детей, а также холодное оружие — кастеты, топоры и мачете.

В случае если Еврокомиссия подтвердит систематические нарушения закона о цифровых услугах со стороны Shein, компания может быть оштрафована. Размер штрафа может достичь 6% годовой выручки ритейлера. А если платформа не устранит выявленные нарушения, ее сайт может быть заблокирован на территории ЕС.

Кирилл Сарханянц