В КБР производство напитков выросло на 18%

В Кабардино-Балкарии за первые девять месяцев 2025 года увеличился выпуск пищевых продуктов и напитков. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Так, производство пищевых продуктов в регионе выросло на 2,2%. Наибольший рост показало производство кондитерских изделий, сливочного масла, питьевого молока, сливок, сыров и творога, хлеба и хлебобулочных изделий, комбикормов, а также плодоовощных консервов.

Кроме того, на 18% в КБР выросло производство напитков. В частности, увеличилось производство спирта, водки и ликеро-водочных изделий, вина и безалкогольных напитков.

Константин Соловьев