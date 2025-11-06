«Карабах»-барабах

Первая половина регулярного первенства Лиги чемпионов вылилась в настоящую катастрофу для двух заметных футбольных брендов — оставшихся без очков «Аякса» и «Бенфики», намекнула на возможные проблемы в борьбе за выход в play-off некоторых футбольных гигантов — например, «Барселоны» и «Челси», а также приблизила к кубковой стадии оказавшийся удивительно кусачим, несмотря на предстартовый статус аутсайдера, азербайджанский «Карабах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скромный азербайджанский «Карабах» (в черной форме) после четырех туров набрал семь очков, столько же, сколько и футбольные гиганты «Барселона» и «Челси»

Фото: Aziz Karimov / Reuters Скромный азербайджанский «Карабах» (в черной форме) после четырех туров набрал семь очков, столько же, сколько и футбольные гиганты «Барселона» и «Челси»

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В среду, 5 ноября, завершился четвертый тур «Фазы лиги» главного еврокубка. В новом его формате, применяющемся второй сезон, этот турнир с участием 36 клубов заменил привычный групповой этап для 32 команд. В общей сложности в «Фазе лиги» восемь туров, то есть позади осталась ровно половина дистанции. И после нее взгляд на турнирную таблицу фиксирует тот факт, что, конечно, год назад, когда придуманный Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заковыристый формат только дебютировал, все было повеселее. Тогда после четырех туров сомнения вызывала судьба сразу нескольких фаворитов. Спотыкались «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити», ПСЖ. А те, кто за них переживал, волновались не насчет попадания гигантов в топ-восьмерку, которая выходит напрямую в 1/8 финала, а в принципе в кубковую стадию, хотя бы в появившийся благодаря реформе UEFA дополнительный раунд play-off. А чтобы не пропустить его, надо занять место не ниже 24-го. Все «подвисшие» гранды в конце концов выкрутились, но не без нервотрепки.

Сейчас классификация не такая забавная. Львиная доля фаворитов прошла стартовую половину без серьезных срывов. Три — какая-то удивительно пока мощная «Бавария», «Арсенал» и «Интер» — вообще без единого, набрав максимально возможное количество очков — 12. Но кое-что любопытное в этой в целом пресноватой таблице все равно находится.

Забавным, допустим, выглядит тандем аутсайдеров. Это — два звучных футбольных бренда с Кубками европейских чемпионов и прочими яркими достижениями в послужном списке.

«Бенфика» и «Аякс», правда, давно уже не относятся к сливкам футбольной элиты, но все-таки представить, что они разгонятся именно так — четырьмя подряд поражениями, было сложно. Случай с голландским клубом вообще какой-то аномальный. В этих четырех матчах «Аякс» пропустил 14 мячей, забив всего один.

Список клубов, которые, являясь грандами, тоже с оговоркам или даже без них, «подвисли», слегка или по полной, нидерландской и португальской командами не исчерпывается. За пределами «зоны play-off» — «Наполи» с «Ювентусом», в серединке иерархии, среди команд, у которых маловато очков, чтобы чувствовать себя уверенно,— «Атлетико» с дортмундской «Боруссией», также два настоящих великана — «Барселона» с «Челси». У каталонцев и лондонцев по семь баллов. Положение пока, понятно, далеко не катастрофическое, но по крайней мере в очень шаткое для какого-то из этих клубов оно может превратиться уже после следующего тура. В нем «Челси» принимает «Барселону». А у английского клуба, между прочим, непростой календарь на финише. В соперниках, наряду с кипрским «Пафосом», «Наполи» и «Аталанта», и встречи с ними — гостевые.

Фаза лиги. Четвертый тур 1:0 Люккассен, 46 2:2 Андраде, 29; Янкович, 39 (пен.) — Эстеван, 16; Гарначо, 53 2:0 Бёрн, 11; Жоэлинтон», 49 0:3 Осимхен, 59, 66 (пен.), 78 (пен.) 0:1 Самарджич, 90 0:1 Шик, 65 3:3 Трезольди, 6; Форбш, 17, 63 — Торрес, 8; Ямаль, 61; Дзолис, 77 (автогол) 2:1 Лаутаро Мартинес, 45; Карлос Аугусто, 67 — Арад, 55 4:1 Фоден, 22, 57; Холанн, 29; Шерки, 90+1 — Антон, 72

Намек на будущие проблемы «Барселоны» и «Челси» во многом возник как раз из-за их выступлений в четвертом туре. Каждый из клубов потерял в нем два очка в столкновении с котировавшимся гораздо ниже оппонентом. «Барселона» сыграла — 3:3, трижды отыгрываясь, с «Брюгге», а «Челси» кое-как спасся в завершившемся ничьей — 2:2 — матче с «Карабахом», в котором азербайджанский клуб был значительно острее.

Именно «Карабах» — наиболее очевидное на данный момент открытие «Фазы лиги».

Клуб, общую стоимость заявки которого Transfermarkt оценивает в €25 млн, в 45 раз скромнее, чем стоимость заявки последнего соперника (у лондонцев она превышает €1 млрд), демонстрирует в Лиге чемпионов поразительную кусачесть и до пересечения с английским клубом успел справиться с «Бенфикой» и «Копенгагеном». Иными словами, у него те же семь баллов, что у «Челси» с «Барселоной».

В предыдущем розыгрыше «зону play-off» замкнул «Брюгге», финишировавший 24-м. Он добыл 11 очков. На самом деле разглядеть шансы «Карабаха» достичь этой отметки совершенно нетрудно. В его календаре между двумя гостевыми матчами — с «Наполи» и «Ливерпулем» — разместились два домашних. А у себя в Баку «Карабах» почти всегда убедителен, кто бы ему ни противостоял: «Челси» в этом убедился на собственном опыте. И оппоненты в оставшихся встречах у него не то чтобы страшные — немецкий «Айнтрахт» и бедовый «Аякс», над которым издеваются все подряд.

Алексей Доспехов