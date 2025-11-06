Сербия вышла к барьерам

Противостояние в Сербии переходит в новую фазу. Впервые за год массовых протестов вечером 5 ноября в центре Белграда на одной площади и в одно время прошло сразу два митинга — сторонников властей и оппозиции. И хотя первый опыт противостояния «стенка на стенку» завершился без инцидентов, многие в Сербии сочли его предвестником грядущего обострения ситуации. Еще одним таким показателем стал обмен жесткими взаимными обвинениями президента Александра Вучича и спецпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Одновременное проведение двух митингов на одной площади в Белграде между парламентом и президентской администрацией произошло неожиданно. После массового митинга студентов и оппозиции в Нови-Саде 1 ноября, на первую годовщину трагедии на железнодорожном вокзале, унесшей жизни 16 человек, мать одного из погибших Дияна Хрка начала голодовку перед зданием парламента Сербии, обвинив власти в том, что они за год не сумели найти виновных в гибели людей. В ее поддержку выступили тысячи демонстрантов, решивших собраться вечером 5 ноября у палатки Дияны Хрки. О проведении митинга в то же время объявила и пропрезидентская Сербская прогрессивная партия — местом ее мероприятия стал парк неподалеку, где еще полгода назад был разбит палаточный городок сторонников властей. При этом известно, что ранее провластный митинг планировался только через неделю в Нови-Саде.

Так впервые за год массовых протестов в Сербии произошло противостояние властей и оппозиции по принципу «стенка на стенку».

И хотя неожиданный ход правящей партии в Сербии расценили как игру властей на обострение с целью перехватить инициативу у противников, митинги в среду прошли без серьезных инцидентов. Два митинга отделяла друг от друга плотная стена полицейских и спешно сооруженные бетонные барьеры. Сербское МВД насчитало 47 500 сторонников властей на одном митинге и 2600 граждан — на другом. По данным же белградских агентств, занимающихся мониторингом манифестаций, на провластный митинг вышло 14 тыс. человек, на оппозиционный — 10 тыс. Тем не менее для студентов и оппозиции ход властей стал подтверждением их неготовности выполнять ключевые требования протестующих — о наказании виновных в трагедии в Нови-Саде и немедленном проведении досрочных выборов. Поэтому многие теперь ожидают обострения противостояния в Сербии. «Митинг властей в среду, безусловно, только углубит раскол между двумя лагерями»,— говорит белградский политолог Никола Парун.

Еще одним своеобразным проявлением уже по сути начавшегося обострения стали беспрецедентно жесткие взаимные обвинения президента Александра Вучича и специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, которыми они обменялись накануне.

В интервью белградскому телевидению Prva в начале недели Александр Вучич назвал спецпрокуроров «коррумпированной бандой», обвинив их в том, что «они каждый день отпускают на свободу тех, кто устраивает блокады, нападает на людей на улицах с палками и прутами». «Все это происходит из-за коррумпированной банды, которая берет деньги и 20 лет действует как самая худшая мафия. Они работают напрямую против государства по указке извне»,— заявил Александр Вучич. Он также обрушился на спецпрокуратуру за срыв сделки с компанией Джерада Кушнера, зятя президента США, о строительстве в центре Белграда на месте бывшего генштаба офисно-жилищного комплекса стоимостью $500 млн. «Они получили указание извне, чтобы Сербия не смогла улучшить отношения с администрацией Трампа»,— негодовал президент.

Спецпрокуратура в долгу не осталась. Уже на следующий день, в среду, 5 ноября, она выпустила сообщение, обвинив главу государства «в «непозволительном воздействии на исход возбужденных дел с позиции власти и полномочий президента». «Своими оскорбительными и ложными заявлениями, унижающими и порочащими должностных лиц, Александр Вучич совершает нападки на прокуроров, непосредственно препятствуя правосудию и подрывая тем самым конституционный, правовой порядок и верховенство права»,— заявили в спецпрокуратуре.

С учетом того, что президент не впервые высказывает публично обвинения в адрес спецпрокуратуры, сербские эксперты и ранее видели в них попытку оказать давление на прокуроров в условиях ожидаемого усиления политического противостояния в стране.

«Прокуратура оказалась под огромным давлением, чтобы она отказалась от преследования высокопоставленных лиц из правящей партии и госструктур»,— констатировал замглавы белградского Центра исследований в области правосудия Слободан Белянский.

Впрочем, практически все эксперты и наблюдатели отмечают, что никогда прежде прокуратура не отвечала президенту столь жестко. А это, по их мнению, лишь подтверждает: ставки в сербском противостоянии растут.