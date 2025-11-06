Мэр Майами вручил Лионелю Месси ключ от города

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил символический ключ от Майами от мэра города Фрэнсиса Суареса после выступления на America Business Forum. Об этом сообщает ESPN.

Фото: Marco Bello / Reuters

«Мне хотелось бы вручить вам этот ключ за все, что вы сделали для нашего города, страны и всего футбольного мира. Спасибо вам»,— сказал господин Суарес. Месси заявил, что для него было «большой честью» получить эту награду. Также футболист сказал, что он и его семья чувствуют себя «очень счастливыми, живя в этом городе».

Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. Аргентинский форвард является лучшим бомбардиром в истории команды. Всего за клуб он провел 84 матча во всех турнирах, забив 74 гола и отметившись 37 результативными передачами. В этом сезоне он завоевал «Золотую бутсу» — трофей, который достается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). В октябре футболист продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года.

Ранее Месси выступал за испанскую «Барселону» (2003–2021) и французский «Пари Сен-Жермен» (2021–2023). В составе сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова