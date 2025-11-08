Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет художественному руководителю Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, народному артисту РФ Олегу Меньшикову

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет лауреат премий ТЭФИ и «Золотой орел», режиссер, продюсер Константин Статский:

— Дорогой наш Олег Евгеньевич, поздравляю Вас с днем рождения! Я тот мальчишка, который когда-то был Вашим счастливым зрителем, а потом, будучи студентом ВГИКа и ассистентом по артистам, держал над Вами зонтик на съемочной площадке, и вот, спустя годы, я вырос в благодарного и счастливого режиссера, у которого снимается «тот самый Меньшиков». Как же легко желать Вам всего доброго, искреннего и радостного, ведь это именно то, что мы получаем каждый раз от встречи с Вами в театре, в кино, в жизни. Вы тот, кто так непозволительно щедро делится с нами энергией, восхищает, вдохновляет и влюбляет в жизнь! Уважаемый Олег Евгеньевич, в Ваш день рождения позвольте мне пожелать одного — побольше Вас в нашей жизни! С почтением и почитанием, всегда Ваш!

9 ноября отмечает день рождения народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Труда РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, композитор и пианистка Александра Пахмутова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ее поздравляет ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе:

— Дорогая Александра Николаевна! Я счастлив, что лично знаю Вас и имею возможность выражать свою признательность и восхищение. Я преклоняюсь перед Вами и Вашим талантом. Вы — олицетворение счастья и любви к своему делу. Уверен, что и каждый человек, кто в состоянии чувствовать, благодарен Вам — хрупкой Женщине, которая на самом деле является безумно сильной Личностью с волевым стержнем. В каждом звуке, созданном Вами, даже если это минор, прорывается вселенский мажор! Каждая ваша песня, каждая ваша мелодия пронизана таким состоянием света, счастья и победы разума над бездной, что невозможно это не любить и не восхищаться! Я рад, что мы не только соседи по Фрунзенской набережной, которые с радостью приветствуют друг друга, когда встречаются. Горжусь тем, что вместе с Николаем Николаевичем Добронравовым Вы посещали спектакли с моим участием и давали оценку того, что я делал на сцене. Это незабываемо, согревает мое сердце и укрепляет душу. Всегда Ваш! С днем рождения!

