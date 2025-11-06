Служба внешней разведки РФ заявила о возможной подготовке на Украине диверсии с большим количеством жертв. В российском ведомстве считают, что «европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта».

В заявлении СВР утверждается, что «предлагается осуществить крупную диверсию», жертвами которой станут как украинцы, так и граждане стран ЕС. «Наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», — уточнили в ведомстве. Российские разведчики считают, что «рассматривается вариант» диверсии на Запорожской атомной электростанции — «с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов».

На ЗАЭС прокомментировали разведданные. Директор по коммуникациям Евгения Яшина заявила ТАСС, что станция «находится под надежной защитой» и что «российские специалисты прилагают все усилия для ее безопасной эксплуатации». По словам госпожи Яшиной, источником риска для ЗАЭС являются только атаки ВСУ, но на станции делают все возможное для нейтрализации угроз.