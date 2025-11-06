Семье погибшего при ударе БПЛА в Волгоградской области выплатят 1 млн рублей

Власти Волгоградской области пообещали выплатить семье погибшего местного жителя 1 млн руб. Об этом сообщил официальный Telegram-канал администрации региона. Мужчина стал жертвой удара БПЛА по многоквартирному дому в Волгограде.

Губернатор Андрей Бочаров выразил соболезнования близким погибшего. Он заверил, что всестороннюю помощь при ликвидации последствий атаки ВСУ жителям региона уже оказывают. Критически важная инфраструктура в Волгоградской области функционирует штатно, добавил господин Бочаров. На территории промзоны Красноармейского района, где при падении обломков дрона вспыхнул пожар, также ведутся восстановительные работы. Органы местной власти и оперативные службы «продолжают нести дежурство в усиленном режиме», заключил губернатор.

Всего в ночь на 6 ноября над регионами России были сбиты 75 беспилотников. Из них 49 уничтожены в небе над Волгоградской областью.