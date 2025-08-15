Под КРТ отдадут землю в Заволжском районе Ярославля

В Ярославле под комплексное развитие отдадут незастроенную территорию в районе улиц Троицкая и Шевелюха площадью 131 тыс. кв.м. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

На реализацию проекта дается восемь лет с момента заключения договора о комплексном развитии. На обозначенной территории можно будет построить жилье, объекты бытового обслуживания, поликлиники, магазины, спортивные объекты. Максимальная этажность зданий — 4 этажа. Также предусмотрено размещение одного детского сада на 160 мест.

«При реализации решения о комплексном развитии территории потребуется подготовка документации по планировке территории»,— говорится в приложении к постановлению.

Застройщика выберут через торги.

Алла Чижова