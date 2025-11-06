На рынке новостроек ЮФО количество сделок с жильем выросло на 45%

На рынке новостроек Южного федерального округа (ЮФО) с I по III квартал количество сделок с жильем выросло на 45%. Такие данные приводятся в совместном исследовании консалтинговой компании Macon и федерального девелопера «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group) первичного рынка недвижимости по итогам трех кварталов 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным департамента аналитики ФД «Неометрия» и экспертов компании Macon, количество сделок с жилой недвижимостью в Краснодарском крае, Севастополе, Республиках Крым, Адыгея и Калмыкия, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях увеличилось с 12 039 в первом квартале до 17 497 в третьем квартале.

Краснодарский край стал лидером, продемонстрировав рост с первого по третий квартал на 72% — с 4224 до 7275 договоров долевого участия (ДДУ). Республика Крым показала один из самых высоких темпов роста — 40%, увеличив число сделок до 2 254. Ростовская область увеличила количество сделок на 27%, достигнув 4729 ДДУ в третьем квартале. В остальных регионах также прослеживается тенденция к увеличению числа ДДУ при сравнении первого и третьего кварталов.

«Проведенный анализ показателей компании за три квартала текущего года подтверждает вектор на формирование устойчивой позитивной динамики в южных регионах нашего присутствия. В частности, в Краснодаре количество сделок на наших объектах в III квартале по сравнению с I кварталом выросло на 28%, а в Ростове-на-Дону аналогичный показатель составил внушительные 46%. Данная тенденция обусловлена не только экономическими факторами, но и устойчивым спросом на качественные семейные форматы»,— отмечают аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Рост числа сделок сопровождается планомерным увеличением стоимости квадратного метра. На первичном рынке жилой недвижимости в большинстве регионов наблюдалось последовательное увеличение цены. Так, в Краснодарском крае она выросла с 202 тыс. руб. в первом квартале до 214 тыс. руб. в третьем, а в Ростовской области — со 134 тыс. руб. до 163 тыс. руб. за аналогичный период.

«Рынок демонстрирует явные признаки оживления — последовательное увеличение числа сделок говорит о росте покупательской активности. Снижение ключевой ставки уже оказывает положительное влияние, и мы ожидаем, что к концу года рынок может приблизиться к показателям прошлого года»,— комментирует директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Сергей Емельянов